Bruce Willis fait son retour dans un rôle majeur

Si l'on omet son apparition clin d'oeil à la fin de «Split», de M. Night Shyamalan, il y a juste un an, on n'avait plus vu Bruce Willis dans un rôle majeur depuis «Sin City: J'ai tué pour elle», sorti en 2014.

Son retour est programmé en mai 2018, en tête d'affiche de «Death Wish». Un médecin (Bruce Willis) dont l'épouse (Elisabeth Shue) a été tuée lors d'une agression à leur domicile décide de se venger. De là à devenir un justicier redresseur de torts, dépourvu de super-pouvoirs mais mû par une volonté de fer, il n'y a qu'un pas.

A l'époque, le film avait suscité la polémique

Le canevas de base du scénario est connu, puisque «Death Wish» est le remake d'«Un justicier dans la ville», de Michael Winner, sorti en 1974. A l'époque, le film avait suscité la polémique à cause de son illustration de la violence pour arrêter la violence, là où la justice était inefficace.

On peut se demander si la version d'Eli Roth ne fera pas plutôt parler à cause de la violence de cette violence, sachant que le réalisateur est connu pour son goût pour l'horreur (il a signé «Cabin Fever», «Hostel») mariée à un humour corrosif. Ceux qui se souviennent de «Thanksgiving», la fausse bande-annonce pour le «Grindhouse» de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino, verront de quoi je parle. Et puis, les premiers courts métrages du bonhomme sont tout de même intitulés «La saga des fruits crados»...



(L'essentiel/cma)