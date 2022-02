Sylvia Camarda vous fait danser depuis votre salon

«Dance@Home»: le nom de l'émission de la danseuse et chorégraphe luxembourgeoise Sylvia Camarda est plus qu'équivoque. À travers neuf épisodes disponibles sur Arte Concert, elle invite «les gens qui sont chez eux et ne peuvent pas sortir à se lever, à découvrir de nouvelles danses», explique-t-elle.

Sylvia a été contactée par le directeur de la chaîne Arte le 13 décembre dernier, suite à l'annonce de la fermeture des théâtres et clubs en Allemagne, et devait soumettre son concept d'émission avant le lendemain midi. Concept qui a été accepté. «Je partais le lendemain en vacances. Je les ai passées à trouver des protagonistes, les thèmes des émissions pour pouvoir débuter le tournage le 2 janvier. Du coup, c'était régime pendant les fêtes et entraînement tous les jours», raconte la danseuse.

Dans chaque épisode, un nouveau style de danse avec des invités différents à chaque fois. Plutôt qu'un tutoriel, il s'agit de «mouvements que tout le monde peut faire. L'important n'est pas de reproduire à la perfection ce que l'on fait, mais de danser». L'occasion aussi pour elle de s'essayer à de nouveaux styles, à l'instar de la danse latine. «Je me sentais comme une petite vieille qui essayats de suivre les mouvements et qui n'en a jamais fait de sa vie, lance-t-elle en rigolant. Mais c'était vraiment une belle expérience. Ça s'est tellement bien passé que l'on peut penser à une deuxième saison».

(Marion Mellinger/L'essentiel)