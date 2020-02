«Le côté rock est plus présent sur ce disque»

L’essentiel: Votre album «Divisions», paru l’an dernier, est basé sur une dystopie. Où avez-vous trouvé l’inspiration?

Dustin (chanteur): Au départ, il y a cette nouvelle que j’ai écrite il y a quelques années, qui s’intitule «The Prox Transmissions», et qui raconte l’histoire que l’on retrouve dans le premier album. Je travaille actuellement sur une deuxième nouvelle, sur laquelle est basée l’album «Divisions». Mes chansons abordent la façon avec laquelle les sciences et la technologie affectent nos vies.

N’avez-vous pas l’impression que la fiction rejoint parfois la réalité ces temps-ci?

Oui, d’ailleurs c’est vraiment là-dessus que je me concentre. De nos jours, le passage de la science-fiction à la réalité s’effectue de plus en plus rapidement. C’est tellement rapide que la population ne peut plus suivre.

Comment travaillez-vous sur la composition des albums?

Cela peut varier. Ce qui change à chaque fois, ce sont les textures sonores utilisées et les atmosphères. Je produis moi-même, et les techniques de production peuvent changer. En revanche, c’est assez similaire pour ce qui est du songwriting.

De nombreuses influences coexistent dans votre musique. Comment parvenez-vous à trouver l’équilibre?

C’est un défi la plupart du temps. C’est difficile d’intégrer tout ce que j’aime. Ce n’est pas évident, car parfois beaucoup d’éléments sont présents mais ne fonctionnent pas ensemble. Les trois composants essentiels sont pour moi le rock, l’électronique et le côté cinématographique. Sur ce disque, le côté rock est plus présent, plus lourd, l’électro l’était davantage sur les précédents albums.

«Divisions» est le premier de vos disques à sortir sur le label Fearless. Un soutien de poids?

Ils travaillent dur et nous aident beaucoup, ils comprennent la direction et nous soutiennent pour y parvenir. Ça a été un incroyable travail d’équipe jusqu’à présent. Ce n’est pas l’envergure ni l’argent du label qui sont importants, mais la passion et le travail qu’il peut offrir.

À quoi peut-on s’attendre pour ce premier show au Luxembourg?

Sur cette tournée, le show est immersif, avec la réalité augmentée et beaucoup de contenus vidéos. Ça fait plaisir de revenir jouer en Europe, c’est notre tournée européenne la plus longue. Jusqu’à présent, la tournée nord-américaine a été incroyable.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)