Kim Kardashian terrifie son fils sur Instagram

La vedette de «L'Incroyable famille Kardashian» a partagé un clip sur sa page Instagram d'elle en train de pointer l'appareil photo de son téléphone vers son fils de trois ans, une araignée apparaissant alors sur le visage de ce dernier grâce à l'aide d'un filtre.

Dans cette vidéo, l'enfant est assis à l'arrière d'une voiture avec sa célèbre mère et sa grande sœur de six ans, North. Lorsque sa mère de 39 ans lui montre son visage sur son téléphone, l'image d'une énorme araignée se superpose sur son front et le petit garçon crie de terreur avant de tenter de repousser le téléphone de sa main. La fondatrice de KKW Beauty s'esclaffe alors: «Elle est sur toi!».

Kim Kardashian a quatre enfants avec son mari de 42 ans, Kanye West. En plus de North et Saint, le couple a également une fille, Chicago, qui aura deux ans en janvier, et un fils Psalm, qu'ils ont accueilli via mère porteuse, en mai dernier.

(L'essentiel)