Premières images de la réunion de «Friends»

Les interprètes de Monica, Chandler, Rachel, Phoebe, Joey et Ross se sont finalement retrouvés pour l'épisode spécial «Friends: The Reunion», repoussé d'un an en raison de la pandémie.

Entre fous rires, larmes et souvenirs, le résultat semble bien au-delà des attentes des fans. La bande-annonce dévoilée mercredi soir par HBO Max donne d'ailleurs un gros coup de vieux et procure surtout beaucoup de nostalgie. On y découvrira les six «Friends» retrouver leurs appartements et y faire revivre certaines scènes, dont celle du célèbre quiz de Ross, où David Schwimmer posera cette fois des questions en rapport avec la série des années 90.

Richard et Janice au rendez-vous

Les acteurs livreront également quelques anecdotes de tournage et répondront à certaines questions restées en suspens, même 17 ans après la fin de la série, dont la fameuse: «Rachel et Ross étaient-ils en pause?»

Cette réunion spéciale ne se fera pas qu'à six, puisque de nombreux invités ont fait partie du projet; Lady Gaga, Justin Bieber ou encore David Beckham feront une apparition. Elle permettra également le retour de plusieurs personnages secondaire du casting, comme Tom Selleck (alias Richard), Maggie Wheeler (Janice) ou encore James Michael Tyler (Gunther).

Pour rappel, l'épisode spécial sortira le 27 mai sur HBO Max aux États-Unis. Aucune date n'a encore été communiquée pour l'Europe.

(mm/L'essentiel)