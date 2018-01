Pour rouler en sécurité, écoutez le titre «Perfect»

L'étude peut prêter à sourire. Il n'empêche qu'elle a été réalisée par confused.com, site reconnu dans les comparaisons d'assurances et de services financiers. Pour dresser les classements des titres les plus sûrs et les plus dangereux pour les conducteurs, il a analysé le rythme et l'intensité de chacun des 40 morceaux les plus écoutés sur Spotify en 2017. «La musique rapide et extrême suscite de l'excitation et amène les gens à se concentrer davantage sur la musique que sur la route. L'excitation peut aussi pousser les gens à accélérer inconsciemment», dit le psychologue Simon Moore sur le site du comparateur.

Pour cet expert, le rythme idéal pour rouler en sécurité se situe entre 60 et 100 BPM (battement par minute), soit dans la même fourchette que le rythme cardiaque. Pour l'intensité, il préconise des compos où les voix et les instrus sont ni bruyants, ni doux.

Morceaux les plus sûrs

1. «Perfect» Ed Sheeran

2. «Say You Won't Let Go» James Arthur

3. «It Ain't Me (with Selena Gomez) » Kygo

4. «I'm the One» DJ Khaled

5. «Human» Rag'n'Bone Man

6. «Shape of You» Ed Sheeran

7. «September Song» JP Cooper

8. «Paris» The Chainsmokers

9. «Wild Thoughts» DJ Khaled

10. «Unforgettable» French Montana

Morceaux les plus dangereux

1. «Big For Your Boots» Stormzy

2. «Castle on the Hill» Ed Sheeran

3. «Pretty Girl - Remix» Maggie Lindemann

4. «Congratulations» Post Malone

5. «Solo Dance» Martin Jensen

6. «Galway Girl» Ed Sheeran

7. «There's Nothing Holdin' Me Back» Shawn Mendes

8. «Call On Me» Starley

9. «Slide» Calvin Harris

10. «Mama» Jonas Blue





(L'essentiel)