Cette série devrait faire de l'actrice la nouvelle star du géant du streaming. Madison Bailey a évoqué tant son rôle dans «Outer Banks» que son avenir.

Comment vous présenter au public qui ne vous connaît pas?

«Outer Banks» est ma première grande fiction même si j'ai tourné des épisodes de «Constantine» et «Black Lighting». À 20 ans, je sais que j'ai encore tout à apprendre. J'ai toujours rêvé d'être actrice, mais pour le reste, je vais de découverte en découverte. J'aime être ouverte à de nouvelles expériences ou de nouvelles rencontres. J'ai grandi en Caroline du Nord et je connais bien la région d'Outer Banks, une véritable localité américaine. Je suis sûre que notre série va faire exploser le tourisme dans cette station balnéaire dès que l'on pourra voyager à nouveau, même si ça ne sera pas demain la veille avec ce virus.

Résumez-nous «Outer Banks»...

Tout démarre avec un ouragan qui coupe l'électricité dans la région. Dans une ambiance à la fois moderne et nostalgique, on plonge le public dans une station balnéaire où il y a des riches dans leurs belles maisons et ceux qui travaillent dur pour s'en sortir. Les ados de ces deux groupes s'opposent ou parfois tombent amoureux. Tout ça avec en toile de fond une chasse au trésor où ces jeunes découvrent des millions de dollars. Nous avons tourné la première saison de dix épisodes.

Ressemblez-vous à votre personnage de Kiara?

Comme elle, j'ai un grand cœur. Je veux aider mes amis et mes proches. En revanche, Kiara est un vrai garçon manqué alors que moi j'adore les trucs de filles comme la mode et le maquillage.

Prête à devenir une star?

Je garde l'esprit ouvert, succès ou pas. J'espère tourner rapidement d'autres épisodes car il y a du mystère, de l'action et de la romance à développer. Je suis jeune et je pourrais rêver de cinéma, mais ça ne me dérangerait pas d'être des années dans cette série si les fans nous suivent.

(L'essentiel)