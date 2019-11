Shirley Souagnon parle «pour ceux qui n'osent pas»

Qu'y a-t-il dans votre spectacle?

Shirley Souagnon: C'est du stand-up, j'aborde plein de sujets. La base tourne autour du genre, de l'orientation sexuelle et du racisme, parce que ce sont des questions qui me touchent profondément. Entre les concepts qu'on met sur notre appareil génital et qui on est vraiment, il y a tout un monde.

Comment vous définissez-vous en termes de genre et de sexualité?

Je suis de l'énergie qui circule et qui observe. Je traverse les choses. C'est important pour moi d'être toujours en mouvement et dans l'instant. Dire que je suis lesbienne, noire: ce sont des concepts. Je n'ai pas à justifier qui je suis, tant que tout le monde est consentant.

Vous considérez-vous comme une porte-parole?

Je porte la parole de ceux qui ne l'ont pas. Quand on commence dans ce métier, on se fait un ego trip, mais derrière, il y a une volonté profonde parler pour ceux qui n'osent pas ou n'ont pas les mots.

Des gens écrivent-ils encore votre nom comme le fromage de chèvre après 12 ans de carrière?

Ça arrive, mais de moins en moins. Je considère ça comme ma jauge de célébrité. Plus on respecte l'orthographe de mon nom, plus je suis connue (elle rit).

