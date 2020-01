Chance the Rapper prendra les rênes de «Punk'd»

Si l'Américain de 26 ans a commencé sa carrière dans la musique, comme son nom d'artiste l'indique, il est de plus en plus présent à la télévision et sur les services de vidéo à la demande. Après être apparu à plusieurs reprises en 2017 et 2018 dans «Wild 'N Out», sur MTV, et avoir fait partie du jury du télécrochet de Netflix, «Rhythm + Flow», Chance the Rapper sera présent cette année dans le reboot de «Punk'd» que proposera la plateforme de vidéo mobile Quibi.

«J'ai un nouveau boulot. Je vais présenter «Punk'd» sur Quibi. Personne n'est à l'abri», a écrit le rappeur sur Twitter en partageant une première bande-annonce du programme. Aucune information n'a encore été communiquée sur le nom des célébrités qui seront piégées par Chance the Rappeur, mais on peut voir la rappeuse Megan Thee Stallion dans les quelques images diffusées sur YouTube. La date de début n'est pas connue, mais on ne verra en tout cas pas ce programme avant le 6 avril 2020, jour de lancement de Quibi aux États-Unis.

Diffusé entre 2003 et 2007 sur MTV, «Punk'd» était présenté par Ashton Kutcher, qui avait également imaginé le concept. Des stars telles que Kim Karashian, Miley Cyrus, Drake ou encore Wiz Khalifa avaient fait les frais de l'imagination du mari de Mila Kunis, qui était à l'origine des situations rocambolesques dans lesquels les personnalités se retrouvaient. Outre l'interprète de «We Go High» à l'animation, «Punk'd» version 2020 sera produit par le cocréateur de l'émission originale, Jason Goldberg.

(L'essentiel/jfa)