«Je n'aime pas trop quand l'humour est formaté»

Vous présentez votre nouveau spectacle…

Élie Semoun: Il s’est passé un drôle de truc, le Covid, qui a arrêté ma tournée en plein vol. Elle ne s’est pas déroulée comme prévu, comme pour tous les artistes. Cela fait bizarre.

Qui sont les monstres que vous présentez dans votre spectacle? Ce sont des monstres comme vous, comme moi, ils ne viennent pas d’une autre planète. Nous sommes tous des monstres à un moment de notre vie. J’interroge les gens pour savoir si dans la salle il y a des étrangleurs, des violeurs, des fans de Vianney. (rires) J’envoie les gens dans un autre monde avec mes personnages. J’en ai 13 ou 14 dans le spectacle, par exemple un jihadiste qui explique son expérience à des enfants, un médecin qui réveille un malade après 30 ans de coma, un pédophile qui revient de Thaïlande, etc.

Les thèmes sont un peu casse-gueule… C’est cela que j’adore! J’aime prendre des risques, ne pas prendre les thèmes que tout le monde prend. Quand c’est un peu tabou, je fonce. Ce n’est pas gratuit, cela fait rire les gens, c’est un rire libérateur. L’art est de les faire rire avec cela. Je montre la monstruosité des personnages.

À quel moment avez-vous été inspiré? J’ai écrit le spectacle il y a un an et demi ou deux ans, à l’époque où l’on pouvait rire de tout. (rires) Souvent, je pars d’un personnage et je déroule. Par exemple, cela faisait longtemps que j’avais envie de faire un handicapé moteur. J’ai commencé à l’interpréter physiquement, puis le texte est venu. Malheureusement, mon père est décédé il y a un an, j’ai voulu en parler sans en faire quelque chose de glauque. Je me pose plein de questions, mais mon critère est souvent de savoir si quelqu’un l’a fait avant moi.

Comment sont les réactions pour l’instant? J’ai repris mon spectacle quatre fois, les gens viennent à chaque fois. Les gens connaissent mon style noir, un peu trash, ils viennent pour cela. Je n’aime pas quand l’humour est formaté, il faut qu’il se passe quelque chose.

Avec qui avez-vous travaillé? J’ai écrit un sketch avec Muriel Robin. Celui sur les échangistes, c’était avec Manu Payet, celui sur la mort avec Vincent Dedienne. J’aime écrire à plusieurs, c’est génial!

Comment avez-vous traversé la période du Covid? Pas très bien. Je me suis emmerdé chez moi, j’ai un peu écrit. J’ai terminé le scénario du film que je suis en train de monter, «Ducobu président». Il sortira en avril, juste avant les élections présidentielles françaises.

Comment gérez-vous entre les différentes casquettes (scène, théâtre, cinéma, etc.)? Je viens de passer cinq mois en Belgique pour tourner mon film. Deux jours après la fin du tournage, j’ai attaqué la tournée, cela s’est goupillé parfaitement. J’avais peur de ne plus me souvenir du texte, mais c’est revenu comme par miracle!

Vous allez être la tête d’affiche du festival L’essentiel du rire. Êtes-vous déjà venu au Luxembourg? Non, je n’ai jamais joué ici mais je suis ravi de découvrir. Je ne connais pas bien le pays, je ne demande qu’à connaître. Je rassure les gens, je n’irai pas visiter les banques! (rires).

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)