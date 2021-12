«J’aime beaucoup le public luxembourgeois»

L’essentiel: Vous venez jouer au Luxembourg. Que vous inspire le pays?

Nasty Comedy Club

Mardi soir, 19h30 et 21 h, De Gudde Wëllen, à Luxembourg-Ville. Entrée: 20 euros.



Charly Nyobe: Je connais le pays, je suis déjà venu quatre fois, notamment au Luxembourg du rire. J’aime beaucoup ce public. Et ils ont tellement d’argent qu’il faut les divertir.

Avez-vous pu jouer depuis le printemps?

En fait, je me suis lancé dans les cambriolages depuis un an (rires). En réalité, depuis la réouverture, je prends tout! On m’a même proposé de jouer dans des Ehpad… Avec le stand-up, on est amenés à jouer aussi dans des petites salles, ce qui est plus facile en termes de jauge.

Comment avez-vous traversé cette période?

Je n’ai pas compris ce qui se passait, que l’on nous enferme comme des poules en cage. Je l’ai très mal vécue, d’ailleurs j’en parle dans mon spectacle.

Est-elle inspirante pour un humoriste?

Au début, on se dit qu’on a de quoi en parler, on se sent obligés, mais il ne faut pas trop en parler non plus, et trouver le bon angle. C’est compliqué pour les gens, on a besoin de sortir de ça. Et puis les dirigeants sont plus drôles que nous, pourquoi écrire des blagues alors qu’ils sont là?

À quoi peut s’attendre le public pour ce spectacle?

J’aime beaucoup l’improvisation. Surtout quand on voit le public. Mais j’attaque même le dernier rang, car ceux du premier rang sont courageux… et un peu masos, ils aiment prendre des coups (rires).

Et vos acolytes?

Je ne les aime pas du tout. Il y a Nash et Rodrigue. Lui, c’est un banquier, qu’est-ce qu’il vient faire là? Il peut rester au Luxembourg. Non, en vrai ils sont tous drôles.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)