L'énorme coup de gueule de Jean-​​Marie Bigard

Connu pour son humour potache et son langage fleuri, Jean-Marie Bigard ne fait pas l'unanimité, bien au contraire. L'humoriste le sait, mais il ne s'attendait tout de même pas à ce type d'offensive de la part de ses détracteurs. Des personnes ont tout simplement tenté de faire fermer son compte Facebook en dénonçant ses vidéos.

Une démarche qui a outré, et (bien) énervé l'humoriste: «Je comprends pas le concept??!.. si tu m'aimes pas, tu regardes pas, tu t'abonnes pas et surtout tu viens pas sur ma page... Ici je poste et j'écris toutes les conneries qui me font marrer et que je souhaite partager avec mes amis, de France et d'ailleurs», s'est-il justifié.

Pour Bigard, les échanges entre fans sur sa page n'ont rien de malveillants, pas plus que le contenu de ses blagues: Ici c'est que de l'amour et du rire, alors pourquoi tu viens nous emmerder?». Un sacré coup de gueule conclu d'un dernier jeu de mot, dont chacun appréciera la teneur: «Bref, laissez nous tranquille, et allez vous faire... embrasser!».

Les amis!! petit message pour les petits malins qui "dénoncent la vulgarité de mes vidéos" à Facebook pour me faire... Publiée par JEAN-MARIE BIGARD PAGE OFFICIELLE sur Samedi 10 août 2019

(th/L'essentiel)