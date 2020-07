«En matière de musique, j’ai des goûts éclectiques»

L’Américaine de 24 ans n’est pas encore connue chez nous, mais son rôle de Bess dans la série de Sara Bareilles, à qui l’on doit le tube «Love Song», devrait lui permettre d’acquérir une notoriété mondiale. «Little Voice» est disponible dès le 10 juillet 2020 sur Apple TV+.

Pouvez-vous nous parler de cette série?

Brittany O’Grady: «Little Voice», c’est l’histoire d’une jeune femme à New York qui cherche à faire sa place dans sa vie de jeune adulte entre un père musicien, un frère obsédé par Broadway et une série de petits jobs pour joindre les deux bouts. Il y a beaucoup de romance et de musique. En fait, Bess cherche sa voie dans la vie et sa voix dans la chanson (rires).

Comment pouvez-vous décrire votre personnage?

Beaucoup de jeunes vont se reconnaître en Bess. Imaginez Beyoncé avant qu’elle ne soit une star mondiale. Comment était «Queen B» au début de Destiny’s Child? Elle cherchait à s’affirmer comme chanteuse, comme artiste et comme femme. Je dirais que mon rôle de Bess King en est à ce stade: elle apprend de ses erreurs, de ses doutes et tout cela se passe en musique d’un épisode à l’autre.

Lui ressemblez-vous?

Je m’identifie totalement à son amour de la musique et à son désir de trouver son chemin dans le showbiz. Par contre, contrairement à Bess, j’ai trouvé l’amour depuis longtemps. Je n’ai que 24 ans, mais je vis avec mon compagnon, Ben. Nous nous sommes rencontrés au collège et il me soutient depuis le premier jour. Il ne travaille pas dans le même milieu que moi, ce qui est important pour ne pas penser qu’à ça 24 heures sur 24.

De quelle manière êtes-vous arrivée dans «Little Voice»?

J’ai grandi à Washington en montant très jeune sur les planches dans des comédies musicales à l’école. J’ai ensuite passé mes premières auditions. J’ai été engagée pour mon premier feuilleton musical, «Star» (ndlr: inédit en Suisse). Ça a duré trois ans, puis j’ai été approchée pour «Little Voice». En musique, j’ai des goûts éclectiques, de Maroon 5, mon groupe favori, aux comédies musicales comme «Le fantôme de l’Opéra» ou «Wicked».

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)