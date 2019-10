«L'Incroyable famille Kardashian» n'a plus la cote

Rien ne va plus pour l'émission de téléréalité «L'Incroyable Famille Kardashian». La 17e saison du programme, diffusée depuis le 8 septembre 2019 sur la chaîne américaine E! est un véritable flop au niveau des audiences.

Si les premiers épisodes ont attiré un million de téléspectateurs, 20 % d'entre eux ont cessé de suivre les aventures des Kardashian en l'espace d'un mois. De quoi alarmer les producteurs. «Les jours de gloire de ce show sont terminés, confie un informateur à radaronline.com. On dirait que la famille au complet a tout laissé tomber. Kim et ses sœurs ne sont plus passionnées sur les tournages et ça se voit.»

D'après lui, il n'y a plus aucune raison de continuer cette téléréalité: «Si les Kardashian ne veulent plus la faire, qu'elles arrêtent. Il faut savoir partir au bon moment et ce moment, c'est maintenant.»

(L'essentiel/lja)