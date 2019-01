La riposte se muscle contre les homophobes

Bilal Hassani, un des huit finalistes de la sélection française de l'Eurovision, est la cible de nombreux commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Pour ne pas laisser ces attaques impunies, les associations Urgence Homophobie et Stop Homophobie ont déclaré sur Twitter vouloir poursuivre chaque personne ayant eu ces comportements, passibles d'une amende de 12 000€ (selon legifrance.fr).

Les réactions ne se sont pas fait attendre, puisque les commentaires se déchaînent dans les deux camps. Chez les détracteurs de Bilal Hassani :

Je suis homosexuel, et jamais on m’a fait chier avec ça, qu’une chose soit clair si bilal et d’autre homo se font insulter c’est pas à cause de leurs orientations mais à cause de leurs comportements ridicules qui donne envie de vomir, vous vous donnez la pire image possible