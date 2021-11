Un épisode spécial pour les 20 ans d'«Harry Potter»

Attention, coup de vieux. Cela fait 20 ans que le premier des huit «Harry Potter» est sorti au cinéma. C’est en effet en 2001 que le monde découvrait «Harry Potter à l’école des sorciers», adaptation du premier tome des aventures du jeune orphelin sorties de l’imagination de J. K. Rowling et publié en 1997.

Et comme un anniversaire, ça se fête, HBO Max a décidé de réunir une grande partie du casting du long métrage dans un épisode spécial qu’elle diffusera le 1er janvier 2022 aux États-Unis. Une date pour le reste du monde doit être communiquée bientôt. Intitulé «Return to Hogwarts» («Retour à Poudlard» en français), il verra les stars de la saga, Emma Watson, Daniel Radcliffe, qui a su garder la tête froide – et Rupert Grint (Hermione, Harry et Ron) en tête, se retrouver et évoquer leurs souvenirs.

Parmi les autres participants dont le nom a été dévoilé par HBO Max, on peut citer Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Tom Felton (Drago Malefoy), récemment victime d’un malaise durant un tournoi de golf, Ralph Fiennes (Voldemort) ou encore Imelda Staunton (Dolores Ombrage).

C’est la deuxième fois en quelques mois que HBO Max organise une réunion d’anciens collègues. En mai 2021, la plateforme de streaming avait fait le buzz en proposant un épisode spécial avec les acteurs de la série «Friends». L’émission avait ensuite été diffusée sur la RTS.

(L'essentiel/jfa)