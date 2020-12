Après six ans dans «The Walking Dead», feuilleton dans lequel elle incarne Rosita, l’actrice de 30 ans a accepté de relever un sacré challenge. Dans «Selena», à voir dès aujourd’hui sur Netflix, elle danse, chante et parle comme le faisait l’icône de la musique Tex-Mex.

Comment êtes-vous passée de «The Walking Dead» à «Selena»?

J’ai passé l’audition pour «Selena» durant le tournage de la saison 9 de «The Walking Dead». C’était un défi énorme pour moi, car cette chanteuse latina qui a des centaines de millions de fans est à l’opposé de Rosita. J’avais très peur de ne pas être à la hauteur. Ma chance est d’avoir une motivation face aux épreuves comme aux rôles difficiles. Je suis reconnaissante que les producteurs de «TWD» m’aient donné l’opportunité de cette nouvelle aventure en éloignant Rosita du cœur de l’intrigue. Mais je n’ai pas abandonné la série pour autant.

Jennifer Lopez a joué Selena dans un film en 1997. N’avez-vous pas peur de la comparaison?

Le film a été tourné peu après la mort dramatique de Selena. Je pense que notre série est différente et va montrer d’autres facettes de sa vie, à commencer par son enfance. Je suis Américaine, d’origine mexicaine, comme Selena. Et elle a été la première Latina à devenir une star en chantant en anglais.

On vous connaît comme actrice, mais êtes-vous une bonne chanteuse?

Je ne suis pas Beyoncé, mais j’aime chanter. Mon mari, David Boyd, est chanteur. Je lui demande toujours si je peux faire un duo avec son groupe de rock, New Politics, mais il évite de me répondre (rires).

Vous avez une fille de 3 ans que vous avez choisi d’appeler Wolfgang. Pourquoi?

J’adore les compositions de Mozart. Mon prénom est Christian et certains pensent qu’il est réservé aux garçons alors que je trouve qu’il est unisexe. Donc j’avais envie d’appeler notre fille Wolfgang Amadeus, mais mon mari m’a convaincue que cela serait un peu trop difficile à porter pour elle (rires). On est tombés d’accord sur simplement Wolfgang et on l’a surnommée Wolfie pour faire plus féminin.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)