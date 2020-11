La reine de TikTok a plus de 100 millions d’abonnés

Charli d’Amelio reste la référence sur TikTok. La jeune américaine a passé dimanche la barre des 100 millions d’adeptes. Son aura est ainsi deux fois plus importante que l’acteur Will Smith, trois fois plus que polyvalent catcheur The Rock, quatre fois plus grande que Selena Gomez et cinq fois plus que Kylie Jenner et Ariana Grande. C’est une fin d’année en apothéose pour l’adolescente de 16 ans. Elle a fait ses débuts au cinéma, a collaboré avec des grandes marques, du maquillage à la mode, a participé à une publicité pour le rendez-vous incontournable du Super Bowl ainsi qu’à un clip vidéo avec son idole J-Lo.

Avant d’avoir rejoint TikTok il y a un peu plus d’un an et demi, Charli d’Amelio était une parfaite inconnue. Elle s’est imposée avec son style décontracté et authentique. Elle a aussi profité de sa formation en danse. «Le fait d’avoir grandi en participant à des compétitions de danse est une aide, a souligné sur le site Cnet Zoe Glatt, anthropologue numérique. TikTok, avec ses vidéos courtes basées sur la réutilisation des sons, est la plateforme parfaite pour l’émergence de tendances en matière de danse: des routines rapides, amusantes et accrocheuses interprétées sur des chansons populaires que d’autres utilisateurs peuvent recréer.»

Charli d’Amelio a entraîné dans son sillage toute sa famille qui a quitté le Connecticut de la côte est américaine pour la Californie et Los Angeles. Sa grande sœur Dixie, 44 millions d’abonnés, s’est lancée dans une carrière musicale avec un premier single qui dépassé les 92 millions au compteur de YouTube. Les parents ont aussi leur propre communauté en publiant du contenu sur leur chaîne YouTube. Les affaires sont florissantes. L’an dernier, Charli d’Amelio avait déjà engrangé quelque 4 millions de dollars (3,4 millions d'euros environ) en partenariats publicitaires, selon le magazine «Forbes».

(L'essentiel/Laurent Favre)