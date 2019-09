Ils laissent la langue de bois à leurs concurrents

Bien que la jeune femme du nord-est de la France ait participé à «Friends Trip 2», en 2016, le couple d'influenceurs était quasi inconnu des téléspectateurs. Ce n'est plus le cas. Les trois semaines passées par le duo dans une villa en République dominicaine ont marqué les esprits. Car Olivia, 24 ans, et Alexandre, 31 ans, n'avaient pas la langue dans leur poche.

«La téléréalité, on a pris ça comme un divertissement. On est restés comme dans la vie. On a voulu apporter des choses vraies, montrer qu'on pouvait être candidats tout en sachant s'exprimer», a dit à melty.fr celui qui est modèle photo, danseur et acteur.

«Il ne faut vraiment pas que je le croise»»

Sa dulcinée a abondé tout en regrettant que d'autres candidats jouent un rôle. «Mélanie, quand on l'a vue en dehors de l'émission, on la trouvait gentille. Dans la compétition, elle a fait son jeu...», a-t-elle regretté, qualifiant son ex-rivale de «manipulatrice». Pour Alexandre, c'est le comportement de Vincent qui lui a déplu. «Je suis toujours gentil, souriant, mais lui, il ne faut vraiment pas que je le croise», a-t-il dit. Il lui reproche d'avoir fait du «rentre-dedans dans le show et de ne pas assumer dans la vie réelle».

«La bataille des couples 2» n'a pas réservé que des mauvaises rencontres à Olivia et Alexandre. Les jeunes parents ont apprécié Maxime et Alizée: «C'est le seul couple qu'on trouve beau. Ils se battent pour gagner de l'argent pour leur mariage. Ils devraient remporter l'émission».

(L'essentiel)