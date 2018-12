«La chanson secrète» va régaler les fans de variété

Après avoir délaissé la variété ces dernières années, TF1 va revenir à ce genre de divertissement par la grande porte. La chaîne diffusera ce samedi soir la prometteuse émission «La chanson secrète». Ses rares extraits vidéo sont plus qu'alléchants.

Sur l'un d'eux, on peut voir les rappeurs Bigflo et Oli très émus en entendant Louane reprendre leur hit «Dommage». Dans une autre séquence, on découvre Nikos Aliagas qui fond en larmes pendant que Kendji Girac, Patrick Fiori et Daniel Guichard interprètent le morceau «Mon vieux» pendant que défilent en arrière-plan quelques photographies issues de «L'épreuve du temps», une exposition de l'animateur.

On l'aura compris: «La chanson secrète» aura pour fil conducteur les surprises, surtout musicales. Onze stars de la scène française se retrouveront tour à tour assis dans un fauteuil, face au public, tandis qu'un chanteur revisitera dans leur dos un de leurs tubes. Pour que l'émotion fonctionne à plein, TF1 n'a évidemment pas dit à Maître Gims, Aya Nakamura, Boulevard des airs, Slimane, Jenifer ou encore Soprano, qui reprendra leur chanson. Ils le découvriront en même temps que le public.

Pour rendre le programme encore plus croustillant, la Une a aussi invité, toujours dans le plus grand secret, des proches des artistes pour venir raconter des anecdotes les concernant.

(L'essentiel/jde)