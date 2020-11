Miss France 2021 repoussée, voici les candidates

Pour savoir laquelle des 29 Miss régionales sera élue Miss France 2021, il faudra faire preuve d’un peu plus de patience que ce que l’on croyait. Initialement prévue le 12 décembre 2020 au Puy-du-Fou et diffusée en direct sur TF1, l’élection a été repoussée d’une semaine, selon les informations du «Parisien».

Cette décision a été prise conjointement par la chaîne et Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, à cause du confinement en vigueur en France jusqu’au 30 novembre 2020, au moins. Toujours d’après le quotidien, l’idée d’un report de la soirée d’élection à 2021, à laquelle TF1 et le comité avaient pensé, a été abandonnée.

À noter encore que le jury de Miss France 2021 ne sera composé que d’anciennes Miss. Exit donc les réalisateurs, chanteurs et autres acteurs du monde du spectacle.

(L'essentiel/jfa)