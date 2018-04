Thierry Ardisson a le mérite d'être honnête. L'homme en noir, comme on le surnomme, a déclaré dans une interview au Journal du Dimanche que si on le voyait beaucoup sur le petit écran «au détriment d'activités plus nobles», c'est pour une question financière. «Je suis vénal, j'aime l'argent», a-t-il dit.

Il faut dire que l'animateur et producteur gagne plutôt bien sa vie. Il a déclaré à l'hebdomadaire qu'il touchait entre 15 000 et 20 000 euros par mois. De quoi voir l'avenir avec sérénité pour celui qui assure qu'«être vieux c'est chiant, mais être vieux et pauvre, c'est pire».

À 69 ans, Thierry Ardisson commence à songer à la retraite, ou du moins à ne plus apparaître à la télévision. Il a pour projet de partir s'installer en Normandie pour produire des films et écrire des livres d'histoire, rapporte le JDD. Interrogée par la publication, l'épouse de l'animateur a du mal à y croire. Selon la journaliste Audrey Crespo-Mara, son mari a trop besoin de lumière pour réussir à rester dans l'ombre en tant que producteur.

(L'essentiel/jfa)