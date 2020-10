Vers une troisième saison de «Big Little Lies»

Alors que les fans de «Big Little Lies» avaient peu d’espoir de voir la série revenir pour une troisième saison, une interview accordée par Nicole Kidman à l’édition australienne de Marie Claire leur a redonné le sourire. La comédienne a laissé entendre qu’elle et ses collègues – Reese Witherspoon, Zoë Kravitz et Laura Dern – pourraient prochainement se retrouver pour reprendre leur rôle dans la série.

«Reese et moi parlons ou nous envoyons des messages une fois par semaine. Elle est revenue à Nashville et nous sommes très proches. Nous avons toutes envie de retravailler ensemble. J’ai évoqué le sujet avec Zoë et Laura et elles sont partantes. Les scénaristes David E. Kelley et Liane Moriarty ont de très bonnes idées. Restez aux aguets», a soufflé l’actrice.

Avec une vraie fin?

Prévue comme une minisérie, «Big Little Lies» aurait dû s’arrêter après une saison de sept épisodes. En avril 2017, quelques jours après ce qui était encore la fin du feuilleton, son réalisateur avait été très clair. «Il était prévu que ce soit un projet unique, et la fin laisse les téléspectateurs s’imaginer ce qui peut se passer après. Si nous faisons une saison 2, nous casserons ce bel objet que nous avons créé et le gâcherons», avait déclaré Jean-Marc Vallée à Vulture. C’était compter sans la volonté des patrons de la chaîne HBO qui avaient décidé de poursuivre l’aventure avec un autre réalisateur, le premier restant producteur exécutif.

Diffusée en juin et juillet 2019, la deuxième saison s’était terminée de la même manière que la précédente avec une «vraie» fin. Le président de HBO avait alors indiqué qu’une suite semblait peu probable, compte tenu de l’emploi du temps très chargé des actrices principales: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern et Zoë Kravitz. Il avait cependant précisé que si toutes venaient le voir en lui faisant savoir qu’elles s’étaient libérées, une saison 3 était envisageable. «Mais ce n’est pas très réaliste», avait-il tempéré. Il semble qu’il se trompait.

(L'essentiel/jfa)