Claude blessé à plusieurs reprises sur «Fort Boyard»

On ignore encore combien d’argent a récolté l’équipe dans laquelle se trouvait Claude Dartois sur le fort, mais on sait déjà que celui qui a participé à «L’île des héros», sur TF1, s’est donné à fond. Au point qu’il s’est même blessé à plusieurs reprises, a appris Télé Loisirs. Selon deux des coéquipiers du champion, Tom Leeb et Miss France 2020, un médecin a dû le soigner.

Le fils de Michel Leeb a raconté que Claude s’était arraché le côté du mollet pendant une épreuve, ouvert la main sur une autre et retourné un doigt sur une troisième. «Il a dû se rendre à l’infirmerie et le médecin a dû intervenir et lui remettre le doigt en place», a raconté le chanteur.

Des faits confirmés par Clémence Botino qui a été impressionnée par le mental de l’aventurier. «Lors des épreuves, il n’y a plus que l’objectif de remporter la clef qui compte. Il se transcende complètement, il ne ressent plus la douleur», a-t-elle dit.

(L'essentiel/jfa)