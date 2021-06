Le vainqueur de «Koh-​​Lanta» 2021 est…

Le gagnant, ou plutôt la gagnante, de «Koh-Lanta, les armes secrètes» s’appelle Maxine. Elle l’a emporté lors de la finale diffusée sur TF1 vendredi avec 9 voix, contre 4 pour Lucie.

Tout a commencé dans cette finale par les célèbres et redoutables poteaux sur lesquels les trois candidats encore en lice doivent tenir debout le plus longtemps possible. Malheureusement pour lui, Jonathan a été le premier à tomber. Il a été suivi par Lucie peu après. C’est donc Maxine qui s’est adjugé l’épreuve après deux heures et huit minutes. Et forcément, elle a choisi Lucie pour être son ultime adversaire devant le jury final.

ll faut dire que les deux femmes se sont beaucoup rapprochées durant les derniers jours passés sur le camp et que la Lucie, championne de MMA, a permis à la journaliste sportive de rester en course grâce à une arme secrète. Il semblait donc logique qu’elles restent soudées jusqu’à la fin. Sans compter que Maxine avait plus de chances de gagner face à Lucie que face à Jonathan, comme elle l’a d’ailleurs avoué à Denis Brogniart.

Et son raisonnement a été le bon, puisque la majorité des treize aventuriers chargés de départager les deux finalistes l’a choisie. Maxine, 25 ans, a donc empoché 100 000 euros.

