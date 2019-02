«Parler de ses peines, c'est déjà se consoler», disait Albert Camus. C'est peut-être la recette qu'applique en ce moment Astrid Nelsia. Dans un entretien avec Télé Star, la starlette de 23 ans a évoqué Tom Diversy, décédé après un accident de moto en août 2018, avec qui elle avait participé à «Friends Trip» sur NRJ12. Et, visiblement, elle peine à l'oublier.

La photo de profil «souvenir» qu'Astrid ne parvient pas à changer sur Instagram. La photo de profil «souvenir» qu'Astrid ne parvient pas à changer sur Instagram.

«Je n'arrive même plus à me rendre compte qu'il n'est plus là. Parfois, je regarde "Friends Trip" et je pleure. C'est trop étrange et trop dur de se dire qu'il est parti», a-t-elle confié au magazine. Astrid, 23 ans, a aussi expliqué qu'elle n'avait pas pu changer sa photo de profil sur Instagram, où ils posaient ensemble, depuis la mort du jeune homme: «Je garde tout de lui et je me souviens de tout».

Pour elle, Tom était différent des autres candidats de téléréalité qu'elle avait côtoyés durant le tournage de l'émission: «On a vécu un mois et demi ensemble pour «Friends Trip». Tom et moi, on était vraiment proches, on se racontait nos vies. Il a toujours été là pour moi. Je l'estimais énormément».

(L'essentiel/fec)