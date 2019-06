La série «Good Omens» révolte certains chrétiens

Un ange et un démon qui collaborent pour empêcher l'arrivée de l'antéchrist et donc l'apocalypse, c'est le sujet de la série «Good Omens» d'Amazon Prime. Mais cette histoire adaptée du roman fantastique écrit en 1990 par Terry Pratchett et Neil Gaiman déplaît foncièrement à certains chrétiens, a rapporté jeudi «The Guardian».

Ils ont été 20 000 à signer une pétition dénonçant «un pas de plus pour faire paraître le satanisme normal, léger et acceptable». Et trouvent que la série en six épisodes «se moque de la sagesse de Dieu, personnalisé par une femme».

Les pétitionnaires ont donc demandé que sa diffusion soit annulée. Sans aucun succès car ils ont envoyé leur demande à... Netflix!

(L'essentiel/aia)