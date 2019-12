Lily James future star d'une série pour la «BBC»

Avant d'être la star de «Baby Driver» et de «Mamma Mia: Here We Go Again!», Lily James a joué l'un des personnages principaux de la série anglaise «Downton Abbey», entre 2012 et 2015 et incarné Natasha Rostova dans l'adaptation de «Guerre et paix» en 2016 pour la BBC.

C'est sur cette même BBC que l'actrice de 30 ans fera prochainement son retour à la télévision, a révélé Deadline. Elle incarnera l'héroïne de l'adaptation de «La poursuite de l'amour», roman écrit par Nancy Mitford et publié en 1945.

Deuxième adaptation pour la BBC

Dans cette future série, Lily James jouera le rôle de Linda, la belle et passionnée deuxième fille de la famille Radlett qui tombe amoureuse d'un politicien conservateur, puis d'un fervent communiste avant de fondre pour un duc français.

C'est la seconde fois que la chaîne publique britannique décide d'adapter «La poursuite de l'amour». La première série avait été diffusée en 2011, avec Elisabeth Dermott Walsh dans le rôle de Linda.

(L'essentiel/jfa)