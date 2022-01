Zendaya: «Euphoria est pour un public averti»

Addiction à la drogue, relations tourmentées, recherche de soi, mal de vivre: les épreuves que traversent des lycéens de la génération Z dans «Euphoria» sont particulièrement difficiles. Les scènes de sexe, parfois très crues, dans la première saison de la série sur HBO ont aussi marqué les esprits des téléspectateurs. Zendaya, qui incarne Rue, ado de 17 ans qui sort d’une cure de désintoxication, a tenu à mettre en garde ses fans, qui pourraient être choqués par la suite de ses aventures. «Je sais que je l’ai déjà dit, mais je veux rappeler à chacun qu’«Euphoria» est destiné à un public averti», a-t-elle écrit dans un message sur Instagram, dimanche 9 janvier 2022.

L’Américaine de 25 ans, qui a gagné un Emmy Award pour ce rôle en 2020, a précisé que cette nouvelle saison était encore plus intense émotionnellement que la précédente et que certains thèmes abordés pouvaient être perturbants pour des personnes sensibles. «S’il vous plaît, regardez-la seulement si vous vous sentez à l’aise avec ça. Prenez soin de vous et sachez que qui vous soyez je vous aime toujours et je ressens toujours votre soutien», a ajouté la petite amie de Tom Holland, avec lequel elle joue dans «Spider-Man: No Way Home».

(L'essentiel/lja)