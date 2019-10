Bientôt un retour de la série «Friends»?

C'est le cliché qui a rendu des millions de fans nostalgiques. Jennifer Aniston s'est inscrit sur Instagram et quoi de mieux pour une première photo que de poser avec ses cinq compères favoris. Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross), et Matt LeBlanc (Joey) ont quelques cheveux gris et rides supplémentaires, un embonpoint pour certains, mais la magie opère toujours.

De quoi relancer la série à une époque ou les «reboots» sont de plus en plus nombreux? L'interprète de Rachel a envoyé des signaux mixtes sur le sujet: «Moi et les filles serions prêtes à le faire. Et les garçons aussi, j'en suis sûre. Tout peut arriver....», déclarait-elle il y a quelques mois.

Plus récemment, la star douchait les espoirs des plus grands fans: «Ça ruinerait la série, car elle ne pourra pas être aussi bien». Reste ce cliché, au timing pour le moins calculé. La série mythique fête en effet ses 25 ans. Alors simple clin d'œil ou véritable come-back?

(th/L'essentiel)