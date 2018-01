Une ultime saison en 2019 pour Game of Thrones?

L'actrice Maisie Williams a dévoilé que le premier épisode de la saison finale de Game of Thrones serait diffusé en avril 2019. «Nous terminons le tournage en décembre et diffusons notre premier épisode en avril 2019, a déclaré Arya Stark dans un entretien à Metro, repéré par allociné. Cela laisse quatre mois pour préparer ces énormes épisodes, car beaucoup de choses se font lors du montage final.»

Au début du mois, on apprenait que la série de HBO prenait un congé sabbatique en 2018, pour mieux revenir en 2019, sans donner de date plus précise. On sait désormais qu'il faudra attendre plus de 400 jours avant de découvrir la dernière et ultime saison de Game of Thrones.



(L'essentiel/20 minutes)