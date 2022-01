Vers d'autres adaptations de «Dix pour cent»

Le monde entier aime «Dix pour cent», qui a été récompensée aux International Emmy Awards 2021. Déjà adaptée au Québec, en Inde et en Turquie, la série française aura bientôt droit à une version britannique et à une italienne et la liste de pays intéressés ne cesse de s’allonger.

D’après les informations de Variety, des producteurs et diffuseurs en Corée du Sud, en Indonésie, aux Philippine, en Malaisie, en Pologne et au Moyen-Orient souhaitent également leur propre «Dix pour cent» . La version originale, elle reviendra prochainement sur France 2 avec un téléfilm et une saison 5.

Aux Philippines, c’est le réalisateur Erik Matti, auquel on doit le film «On the Job», qui a été chargé par HBO d’adapter la série qui se déroule au sein d’une agence artistique. Disney+ est impliqué en Indonésie tandis que le groupe audiovisuel Middle East Broadcasting Center est partenaire de la version qui sera proposée au Moyen-Orient, ajoute la publication.

Diffusée pour la première fois en 2015, «Dix pour cent» a tout de suite connu un succès auprès des critiques et du public, d’abord dans les pays francophones, puis dans le reste du monde. La série est aujourd’hui disponible sur Netflix.

(L'essentiel/jfa)