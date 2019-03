Au cœur de la catastrophe de Tchernobyl

L'explosion du réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986, sera au centre d'une minisérie de cinq épisodes diffusée dès le 6 mai 2019 sur HBO. Intitulée «Chernobyl», elle aura pour personnage central Valery Lagasov (Jared Harris), un physicien nucléaire soviétique membre de la Commission gouvernementale chargée de la gestion de l'accident.

Réalisée par Johan Renck, la production a été tournée en Lituanie et s'intéressera aux causes de la pire catastrophe du XXe siècle, ainsi qu'à ses conséquences et aux sacrifices qui ont dû être faits pour sauver l'Europe.

La première bande-annonce présentée par HBO fait froid dans le dos. «Un monde juste est un monde sain. Il n'y avait rien de sain dans Tchernobyl», entend-on dans les premières secondes, avant que ne défilent des images glaçantes.

(L'essentiel/jfa)