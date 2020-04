Yann Barthès est désolé après sa fausse annonce

Désolé pour hier, on voulait juste que le confinement dure moins longtemps !#Quotidien pic.twitter.com/hQIhAzEYPI— Quotidien (@Qofficiel) April 16, 2020

On ne peut pas toujours faire tout juste. Et quand on se trompe, le mieux est de l'admettre. C'est ce qu'a fait Yann Barthès jeudi soir en ouverture de «Quotidien». L'animateur est revenu sur un chiffre qu'il avait donné la veille dans son émission. Il avait alors déclaré qu'il restait encore 37 440 secondes avant la fin du confinement, or il s'agissait du nombre de minutes restantes.

«Hier soir, j'ai fait saigné les yeux de tous les bacs scientifiques de France, a commencé le présentateur. Il s'agissait bien évidemment de minutes et non de secondes. Alors, oui, je me suis planté. Je m'excuse.» Yann Barthès a ensuite voulu réaliser un test et a demandé à Julien Bellver à combien était égal 2 + 2. Face à la réponse exacte du chroniqueur, l'animateur a conclu avec humour: «Vous voyez, il sait compter. Pourtant, ça n'a choqué personne ici. Ça veut dire que personne ne m'écoute, que je parle tout seul et que personne n'a rien à foutre de ce que je raconte.»

