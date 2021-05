Pour Pamela, la série sur elle est une «contrefaçon»

«Pam & Tommy», future minisérie actuellement en tournage, ne sera pas regardée par celle qui l’a inspirée. Pamela Anderson n’a aucune intention de s’intéresser à cette production de Hulu, a confié l’un de ses amis au Sun. Pire, elle considère qu’il s’agit d’une «contrefaçon bon marché»: «Pour elle, il s’agit d’une œuvre de fiction qui disparaîtra aussi vite qu’elle est apparue et dont tout le monde se fichera».

«Pamela n’a jamais entendu parler des acteurs qui joueront son rôle et celui de Tommy Lee (ndlr: Lily James et Sebastian Stan) et elle n’a pas envie de savoir qui c’est. Tout ça est une blague pour elle et pour sa famille», a livré le pote de l’actrice de 53 ans. Cependant, la star américano-canadienne trouve plutôt amusant que Lily James reçoive autant d’attention juste parce qu’elle l’incarne.

Ce qui déplaît fortement à Pamela, c’est que cette minisérie en huit épisodes lui fasse revivre l’épisode du vol et de la mise en ligne de la sextape qu’elle avait tournée avec Tommy Lee en 1995. «Tout cela avait été traumatisant pour elle. Elle n’a pas envie qu’on le lui rappelle. Ressortir cette affaire pour une série est pathétique», a ajouté le proche de l’actrice.

(L'essentiel/jfa)