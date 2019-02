Kim Glow revient sous un nouveau visage

Kim Glow est entrée dans «Les princes et les princesses de l'amour 6». Ce retour de la belle à la téléréalité est inattendu. Elle n'en avait plus fait depuis deux ans. «J'avais besoin de décompresser», a- t-elle dit à melty.fr. Si la Marseillaise de 34 ans a accepté de participer à «LPDLA6» c'est pour retrouver Anthony Matéo, son ex avec qui elle a vécu une relation tumultueuse dans les «Les anges 9». «C'était une bonne occasion de revenir, les fans voulaient voir ça», prétend la trentenaire.

Qu'on se le dise, ceux qui se réjouissaient de retrouvailles houleuses resteront sur leur faim. Kim est là pour aider Antho à retrouver l'envie de tomber amoureux. «Dans cette aventure, j'apporte du bonheur et je suis gentille», assure celle qui avait marqué les esprits des téléspectateurs avec ses crises d'hystérie.

(L'essentiel/jde)