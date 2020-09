Justine de «Premiers Baisers» bosse... à l'OCDE

Avant qu'Hélène fasse un carton sur petit écran, ce sont bien les aventures de sa petite sœur, Justine, qui faisaient rêver les petites filles et les adolescentes. Et l'héroïne de «Premiers Baisers», la première série AB Productions, a bien grandi et a quitté le monde de la télé. «Je me suis dit que le fait d'être comédienne ne durerait pas forcément éternellement», a confié Camille Raymond à Télé Star.

Elle a donc passé une maîtrise de finance à l'université Paris-Dauphine mais après un stage dans une salle des marchés «a réalisé qu'elle ne s'y voyait pas faire carrière».

Diplôme de Sciences Po en poche, la jeune femme travaille dans le milieu de la pub puis en 2013, est... «recrutée par le FMI à Washington» où elle a «travaillé cinq ans avec Christine Lagarde». Elle est ensuite rentrée en Europe et travaille aujourd'hui à l'OCDE. Elle est également mère de quatre enfants, Vanille 20 ans, Thaïs, 18 ans, Dune, 11 ans et Virgile, 7 ans.

Dans son nouveau travail, «ils me charrient un peu, mais plutôt à propos des coiffures et des tenues que j'arborais pendant ma période AB». Même si elle est passée à autre chose, Camille Raymond n'est pas contre revenir à la télévision, elle a d'ailleurs participé à plusieurs épisodes des «Mystères de l'amour», en 2013, 2016 et 2019.

(mc/L'essentiel)