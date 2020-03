Bataille à coup de talents pour une grande première

Si l'émission qui a permis de mettre en lumière Éric Antoine, Marina Kaye ou encore Le Cas Pucine est une adaptation du format britannique «Britain's Got Talent», son futur spin-off est, lui, une première mondiale. Lundi 9 mars 2020, M6 a levé le voile sur «La France a un incroyable talent: la bataille du jury», qu'elle devrait proposer au cours de ces prochains mois.

Comme son nom l'indique, cette émission sera une compétition entre les jurés: Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et Sugar Sammy. Plutôt que de s'affronter sur scène avec leurs propres créations, les quatre artistes se battront à coup de talents. Avant le début de cette bataille, chaque membre du jury aura pris soin de former une équipe composée de cinq ex-candidats de «La France a un incroyable talent» auxquels s'ajoutera un participant mystère.

Chaque semaine, les jurés s'affronteront en duel en demandant à l'un de leurs talents de préparer un numéro. Le gagnant sera désigné par le vote du public et des deux jurés n'ayant pas participé à la bataille. La compétition se poursuivra jusqu'à ce qu'il ne reste que six finalistes. Parmi les anciens qui ont accepté de revenir, Jean-Baptiste Guegan, vainqueur de la saison 13, sera dans l'équipe d'Éric Antoine et le duo suisse de danseurs Dakota et Nadia, de la saison 13 également, dans celle de Sugar Sammy.

(L'essentiel/jfa)