Le journaliste Larry King est mort

«Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce le décès de notre cofondateur et ami Larry King, qui est mort à l'âge de 87 ans au centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles», peut-on lire dans un communiqué de la compagnie publié sur le compte Twitter officiel de cette figure légendaire de la télévision américaine.

«Pendant 63 ans, à la radio, à la télévision et sur les médias numériques, les milliers d'interviews et de récompenses de Larry et la reconnaissance mondiale à son égard témoignent de son talent unique en tant qu'homme des médias», a ajouté Ora Media.

Le président russe Vladimir Poutine, qui a été interviewé à plusieurs reprises par Larry King, a salué la mémoire et le «grand professionnalisme» du journaliste américain, a annoncé le Kremlin.

Connu pour ses manches de chemise retroussées, ses cravates multicolores, ses bretelles et ses grandes lunettes, il a présenté pendant 25 ans l'émission «Larry King Live». Il a interviewé tous les présidents américains depuis 1974 et des dirigeants tels que le Palestinien Yasser Arafat, ainsi que des stars comme Frank Sinatra, Marlon Brando ou Barbra Streisand.

Larry King a quitté CNN en 2010. Il a ensuite continué des entretiens, diffusés sur son site, et lancé en 2012 l'émission «Larry King Now» sur Ora TV, une chaîne sur Internet à la demande, qu'il a cofondée. En 2013, il a commencé à y animer l'émission «Politicking with Larry King».

(L'essentiel/AFP)