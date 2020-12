Séquence émotion ce lundi soir dans «L'Amour est dans le pré» sur M6: à l'heure du bilan, Mathieu l'éleveur de taureaux de Camargue a tendu deux lettres, une à Karine Lemarchand et l'autre à son amoureux, Alexandre, le lad-jockey de Normandie. «Ma très chère Karine, au moment où tu lis cette lettre, Alex est en train de lire la mienne, dans laquelle je le demande en mariage».

L'animatrice, émue, poursuit «J'aimerais que tu sois la marraine de ce mariage» parce que «ce sera le premier mariage gay de l'émission», «le premier mariage gay en Camargue dans le monde des manadiers». Pendant ce temps, le principal intéressé, Alexandre, plongé dans la lecture de sa lettre, la gorge nouée par l'émotion, ne peut retenir ses larmes. «Bon oui ou non m*****?», lance avec humour Mathieu. «Oui je le veux», répond solennellement Alexandre. «Je crois que je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que je t'aime toi (...) Tous les deux on va être heureux».

"Oui, je le veux" ????‍♂️

Mathieu demande Alexandre en mariage devant Karine Le Marchand #ADP pic.twitter.com/yOH2wyRD1F — M6 (@M6) December 14, 2020

«Cette séquence de 'L'amour est dans le pré' est tout simplement l'une des plus bouleversantes de l'histoire de l'émission de M6», écrit le magazine masculin GQ. «La preuve pour tous ceux qui ne s’en rendent pas compte, que l’amour n’a pas de sexe», a écrit l'animateur Christophe Beaugrand-Gérin.

La date du mariage a été fixée au 12 juin. «Ce sera un mariage simple, efficace, campagne, à notre image», a confié Mathieu à nos confrères de 20minutes. Une victoire pour le couple qui a reçu «une salve de messages homophobes» quand M6 a diffusé leur premier baiser.

«Autant au début de l’émission, je me disais que les gens étaient bienveillants, qu’on avait passé un cap avec l’homosexualité, autant là, je me suis rendu compte qu’on n’avait pas encore gagné la bataille. C’était hyperviolent», rapporte Mathieu. «J’enjoins M6, si un jour il y a un ou une autre homo dans l’émission, de bien s’assurer que cette personne ait le cuir solide et la capacité psychologique de faire face à ça parce que c’est violent».

