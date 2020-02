Un extrait de la saison 4 qui vient tout changer

«Je savais qu'il était vivant!!» «On n'est pas nés de la dernière pluie! C'était sur!». «Je savais que c’était impossible qu'il soit mort»... Les fans ont réagi vivement à la dernière publication de Netflix. La plateforme a dévoilé un extrait de la prochaine saison de «Stranger Things» prouvant, comme on s'en doutait déjà fortement, que Jim Hopper, le chef de la police de Hawkins, est bien vivant.

Dans la bataille de Starcourt, l’épisode final de la saison 3, Jim «se sacrifie» pour sauver les enfants et détruire le portail entre le monde réel et le Monde à l’Envers. Grâce à son geste, le portail explose et l'aventure semble terminée. Ne revoyant plus le personnage, on imagine tous les scénarios possibles. Mais, comme le laissait entendre la scène finale du dernier épisode, il s'était en fait retrouvé en Russie. On le retrouve dans cet extrait, les cheveux en moins, travaillant dur avec d'autres prisonniers...

(mm/L'essentiel)