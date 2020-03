Arthur animera une émission sur Facebook et Insta

Puisque chacun doit rester chez soi et que tout le monde a besoin de rire, Arthur a décidé de faire une émission de divertissement qu'il diffusera chaque jour à 16h30 sur Facebook et Instagram. La première sera proposée ce mercredi.

L'animateur ne sera pas seul dans «Show Must Go Home» («Le show doit rentrer à la maison» et référence au titre «The Show Must Go On», du groupe Queen qui signifie «Le Show doit continuer»). Il sera entouré des humoristes Inès Reg, Jarry, Artus et Cartman. Chaque membre de l'équipe interviendra depuis chez lui, tout comme les invités.

Quant au contenu, il faudra attendre la diffusion. Tout juste sait-on qu'il y aura de la «déconnade». «Je ne sais pas encore ce qu'on va faire, comment on va le faire, mais croyez-moi, on le fera», a écrit Arthur, sur Facebook.

(L'essentiel/jfa)