Julien Courbet insulté en plein direct à la télé

Les risques du métier diront certains! Sorte de justicier de la télévision et de la radio française, Julien Courbet a été pris à partie en plein direct par un professionnel plutôt mécontent que l'animateur aille mettre le nez dans ses petites affaires. À l'origine de l’altercation verbale, un litige pour le moins commun entre une cliente et le responsable d'une société de toiture.

Alors qu'un accord avait été trouvé entre le particulier et le chef de la société sur une réparation équivalente à 24 000 euros, la situation s'est gâtée à l'antenne lorsque l'animateur a appelé l'artisan incriminé. Ce dernier a accusé Courbet de «lui faire de la mauvaise pub», indiquant qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire.

«Vous êtes des gros menteurs de merde»

Mais comme souvent, les équipes de l'émission de «Ça peut vous arriver!» étaient bien préparées. Les preuves et arguments s'enchaînant, le chef d'entreprise a fini par perdre son sang froid en s'en prenant directement à Julien Courbet: «Vous êtes là pour faire chier les gens et ruiner leur carrière. Vous êtes des gros menteurs de merde [...] Tu t'en fous des gens, tu as plein d'argent, tu amuses la galerie et tu ruines la vie des autres».

Des propos agressifs qui n'ont visiblement pas bouleversé Julien Courbet, ce dernier répondant avec une certaine ironie: «Exactement. Tous les matins je me dis : "Alors ! Qui vais-je pouvoir faire chier aujourd’hui ?"». Et l'animateur de 55 ans de conclure qu'il avait l'habitude de se faire insulter depuis ses nombreuses années à régler les conflits des Français à la télé et à la radio...

