Découvrez les premières images du téléfilm royal

On les attendait, ces images! Quand les visages des acteurs qui devaient incarner à l'écran la famille royale britannique et les roturiers qui les entourent avaient été révélés on avait pesté sur les ressemblances quasi inexistantes. Au visionnement du trailer, on est rassurés: les choix sont assez bons, mis à part celui de l'acteur qui joue le prince Charles (Steve Coulter).

«Harry & Meghan: A Royal Romance», qui sera diffusé sur la chaîne Lifetime, doit raconter l'histoire d'amour entre le prince Harry (Murray Fraser) et Meghan Markle (Parisa Fitz-Henley), du jour de leur rencontre à l'immense médiatisation lors de la révélation de leur amour et l'émoi qu'a provoqué le choix du petit-fils de la reine d'Angleterre. Le téléfilm doit sortir le 13 mai 2018, soit six jours avant le mariage.

(L'essentiel/flu)