Jaden Smith sera Kanye West dans une série

Jaden Smith, 20 ans, a décroché le rôle principal d'«Omniverse», une série, qui s'intéressera aux différentes manières de percevoir le monde produite par le mari de Kim Kardashian, et développée par la chaîne Showtime.

Dans cette fiction, dont la première saison sera centrée sur l'ego, le fils de Will Smith incarnera un Kanye West jeune qui évolue dans une réalité alternative, a appris Variety.

«Onmiverse ne se déroulera pas dans notre monde et ne parlera pas non plus du monde de Kanye West, puisque nous voulons donner une nouvelle tournure aux réalités alternatives et à la conscience», a expliqué le scénariste de la future série.

Il s'agira de la première expérience dans le monde de la télévision pour Kanye West, en tant que producteur, mais pas pour Jaden Smith qui a déjà joué dans plusieurs séries dont «All of Us» et «The Get Down». Il a également prêté sa voix au personnage central de la série animée de Netflix «Neo Yokio».

(L'essentiel/jfa)