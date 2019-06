«Demain nous appartient» sans Jessica Moreno

Il ne reste plus que quelques semaines aux téléspectateurs de «Demain nous appartient» pour voir Garance Teillet dans la série. La jeune femme a annoncé son départ dans une interview au site Allociné.

«C'était ma première expérience en fiction télé. C'était très intense, absolument génial, mais ça a aussi des inconvénients. On n'est pas à Paris (NDLR: la série est tournée à Sète), et donc loin des castings. Tout ça a fait que j'ai eu envie d'avoir du temps pour vivre de nouvelles expériences et pour jouer de nouveaux personnages», a-t-elle dit.

Dernier épisode en juillet

Garance Telleit jouait dans «Demain nous appartient» depuis son lancement, en 2017. Elle avait alors 17 ans. Si son départ est une surprise pour les téléspectateurs, les équipes de la série étaient au courant de son choix depuis octobre 2018 et le scénario a été adapté en conséquence.

«Ce qui semblait le plus logique et le plus abouti pour mon personnage, c'était qu'elle passe le bac et qu'elle quitte Sète pour des raisons liées à son avenir professionnel», a expliqué la Française.Le dernier épisode dans lequel elle apparaîtra dans le rôle de Jessica Moreno sera diffusé en juillet 2019.

(L'essentiel/jfa)