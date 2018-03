Mennel sera coupée au montage de «The Voice»

Dès samedi 17 mars, les auditions à l'aveugle laissent place aux auditions finales à «The Voice». Le principe? Six équipes de trois candidats s'affronteront devant leur coach avec une chanson choisie par ce dernier. Le meilleur continuera l'aventure tandis que les deux autres seront éliminés, ou sauvés par un autre juré. À la fin de ce processus, il ne restera plus que 8 candidats par équipes (6 gagnants et 2 sauvés).

Mennel Ibtissem devait réapparaître durant cette épreuve. Mais elle a été accusée d'avoir fait l'apologie du terrorisme dans des messages postés sur les réseaux sociaux après l'attentat de Nice. Elle a alors annoncé dans une vidéo avoir renoncé à sa place.

Qualifiée pour les primes

C'est pourquoi, comme le révèle TVMAG - Le Figaro, TF1 a décidé de totalement couper au montage sa candidate. On ne la verra donc pas dans les auditions finales, ainsi que dans les sélections avant les primes, baptisée Les Duels.

À l'issue de ses trois phases, Mennel Ibtissem avait initialement remporté son ticket pour les primes. Mais elle cédera sa place au talent auquel elle était opposée lors de la dernière phase. C'est la production de «The Voice», qui a annoncé la nouvelle. Nikos expliquera le contexte aux téléspectateurs.

