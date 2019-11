Accusé de plagiat, Thomas Ngijol étrille le «délateur»

L'affaire des sketches plagiés dans l'humour connait un nouveau rebondissement. Le Youtubeur anonyme CopyComic, qui avait à plusieurs reprises dénoncé les similitudes entre les sketches de Gal Elmaleh avec ceux de comiques américains, vise maintenant Thomas Ngijol. Il aurait copié plusieurs humoristes Noirs américains également, notamment Chris Rock ou Eddie Murphy pour les plus connus.

À la différence d'Elmaleh, Ngijol, 41 ans, a rapidement et vertement réagi mardi 19 novembre 2019 dans un long post sur Instagram. «Tenter de réduire mon travail à ton montage pourri, mauvaise idée. Pauvre CopyCaca, franchement tes méthodes de délation sont tellement vieille France... Est ce un héritage? (...) Je suis un enfant qui a navigué comme beaucoup entre la culture française et la culture américaine. Plus que de l'inspiration, j'appelle ça de la «culture» imbécile de CopyCouillon! Lance-toi dans Copy HipHop, tu seras étonné de voir le nombre de rappeurs français qui s'inspirent des artistes américains. J'ai moi-même vu de jeunes humoristes venus me voir en spectacle s'inspirer de mon travail. Que dire au final? Je trouve ça plutôt flatteur», a écrit l'humoriste français.

Ngijol a ensuite repris et analysé en douze points le «pathétique» montage réalisé par CopyComic pour se dédouaner de tout plagiat. «Bref, il y a trop de mauvaise foi de ta part petite quéquette. Je te laisse maintenant retourner dans ton quotidien de geek sans vie», a ajouté le Français tout en remerciant ironiquement le Youtubeur pour ce buzz.

(L'essentiel/fec)