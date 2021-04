Le spin-​​off de «How I Met Your Mother» arrive

Le troisième essai fut le bon! Après deux tentatives avortées en 2014 et 2016, une série dérivée de «How I Met Your Mother» verra prochainement le jour sur Hulu. Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, créateurs de «Love, Victor», superviseront le nouveau feuilleton qui s’intitulera «How I Met Your Father». Carter Bays et Craig Thomas, à l’origine de «HIMYM», feront partie des producteurs exécutifs.

Côté casting, un nom a déjà été dévoilé: Hilary Duff. L’actrice américaine de 33 ans devenue célèbre en 2001 grâce à «Lizzie McGuire» a obtenu le rôle principal. Elle incarnera Sophie, une femme qui raconte à son fils comment elle a rencontré son père, en 2021. «J’ai eu énormément de chance dans ma carrière d’incarner des personnages merveilleux et j’ai hâte de jouer le rôle de Sophie, a fait savoir Hilary. En tant que grande fan de «How I Met Your Mother», je me sens privilégiée et un peu nerveuse que Carter Bays et Craig Thomas me fassent confiance pour la suite de leur bébé.»

Isaac Aptaker et Elizabeth Berger ont confié qu’ils avaient hâte de donner vie à la série. «Nous sommes impatients que les spectateurs découvrent Sophie et sa bande et les regardent prendre leur envol et trouver l’amour dans le New York d’aujourd’hui», ont-ils indiqué dans un communiqué.

Diffusée entre 2005 et 2014 sur la chaîne CBS, «How I Met Your Mother» racontait comment Ted Mosby (joué par Josh Radnor) avait rencontré la mère de ses enfants. Jason Segel, Cobie Smulders, Alyson Hannigan et Neil Patrick Harris complétaient le casting.

(L'essentiel/jfa)