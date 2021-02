Quels films et séries à voir pour la Saint-​​Valentin?

«LOVE»

Un jeune homme maladroit, Gus, fait la connaissance d'une jeune femme insolente et un brin rebelle, Mickey. Fraîche, cette série de Netflix offre un regard sans concession et attachant sur les relations amoureuses de notre époque.

«GIRLS»

Coproductrice, scénariste, réalisatrice et actrice: le talent de Lena Dunham illumine les six saisons de cette série féministe, qui offre une voix à toute une génération et a révélé Adam Driver et Childish Gambino.

«VIRGIN RIVER»

Melinda répond à une annonce pour devenir l'unique infirmière du village de Virgin River, pensant pouvoir laisser ses souvenirs douloureux derrière elle. Mais son arrivée n'est pas de tout repos.

«N'OUBLIE JAMAIS»

Issus de deux mondes différents, Allie et Noah tombent follement amoureux. Mais la Seconde Guerre mondiale, les conventions sociales et la maladie vont mettre leur passion à l'épreuve.

«VALENTINE'S DAY»

Entre rencontres, séparations, liaisons adultères et coups de foudre, «Valentine's Day», avec Julia Roberts, Jessica Alba et Anne Hathaway, raconte l'histoire de destins croisés de couples et célibataires en quête du grand amour.

«CÉLIBATAIRE MODE D'EMPLOI»

Alice et Robin, collègues de travail à New York, vivent leur célibat de manière totalement différente. Une comédie romantique délurée qui met à l'honneur les femmes célibataires, loin du cliché hollywoodien de l'amour parfait.

(L'essentiel)